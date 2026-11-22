Max Verstappen wygrał Grand Prix Las Vegas Formuły 1. Drugi finiszował Lando Norris, a trzecie miejsce zajął Oscar Piastri, który startował z 17. pozycji. Jak podaje Interia Sport, na mecie Verstappen wyprzedził Norrisa o 0,6 sekundy.

Walka o prowadzenie

Na początku wyścigu o pierwszą pozycję walczyli Verstappen, George Russell i Isack Hadjar. Na drugim okrążeniu liderem został Russell, a na ósmym Hadjar na krótko objął pierwsze miejsce. Na torze z długą prostą pozycje wśród liderów wielokrotnie się zmieniały.

Lewis Hamilton otrzymał 10-sekundową karę za wyprzedzenie Norrisa poza granicami toru z uzyskaniem przewagi. Po pit stopie i odbyciu kary spadł na 14. pozycję, jednak później zaczął odrabiać miejsca i w pewnym momencie ustanowił najszybsze okrążenie wyścigu.

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Samochód bezpieczeństwa i kolizja Ferrari

Na 19. okrążeniu na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa po zderzeniu Rafaela Camary z Sergio Perezem. Według portalu kierowca Haasa nieudanie zahamował przed zakrętem, przez co Perez nie mógł czysto pokonać łuku. Okres samochodu bezpieczeństwa trwał siedem okrążeń, ponieważ konieczna była naprawa bariery.

W tym czasie Arvid Lindblad obrócił się podczas rozgrzewania opon i zakończył wyścig. Później Hadjar wycofał się z powodu uszkodzenia przedniego skrzydła. Hamilton zderzył się z Charlesem Leclerkiem, a Monakijczyk otrzymał za ten incydent 10-sekundową karę.

Kimi Antonelli zajął czwarte miejsce, a Pierre Gasly finiszował piąty. Russell stracił pozycje po kontakcie z barierą pod koniec wyścigu.

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