马克斯·维斯塔潘赢得了F1拉斯维加斯大奖赛。兰多·诺里斯获得第二名，奥斯卡·皮亚斯特里从第17位发车后取得第三名。据Interia Sport报道，维斯塔潘在终点领先诺里斯0.6秒。

领先位置之争

比赛开始时，维斯塔潘、乔治·拉塞尔和伊萨克·哈贾尔争夺第一位。第二圈，拉塞尔成为领跑者；第八圈，哈贾尔短暂占据第一位。在这条拥有长直道的赛道上，领先集团的位置多次变化。

刘易斯·汉密尔顿因在赛道边界外超越诺里斯并获得优势，被处以10秒罚时。完成进站并执行处罚后，他跌至第14位，但随后开始追回名次，并一度做出全场最快圈速。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全车与法拉利碰撞

第19圈，拉斐尔·卡马拉与塞尔希奥·佩雷斯发生碰撞后，安全车驶上赛道。据该媒体称，Haas车手在弯道前刹车失误，导致佩雷斯无法干净利落地通过弯角。由于需要修复护栏，安全车阶段持续了七圈。

在此期间，阿维德·林德布拉德在暖胎时打转，结束了比赛。随后，哈贾尔因前翼受损退赛。汉密尔顿与夏尔·勒克莱尔发生碰撞，摩纳哥车手因此事件被处以10秒罚时。

基米·安东内利获得第四名，皮埃尔·加斯利第五名完赛。拉塞尔在比赛末段与护栏接触后失去了位置。

关注我们在