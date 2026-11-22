Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Вторым финишировал Ландо Норрис, а третье место занял Оскар Пиастри, стартовавший с 17-й позиции. Как сообщает Interia Sport, на финише Ферстаппен опередил Норриса на 0,6 секунды.

Борьба за лидерство

В начале гонки за первую позицию боролись Ферстаппен, Джордж Расселл и Исак Аджар. На втором круге лидером стал Расселл, а на восьмом Аджар ненадолго вышел на первое место. На трассе с длинной прямой позиции среди лидеров неоднократно менялись.

Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф за обгон Норриса за пределами трассы с получением преимущества. После пит-стопа и отбытия наказания он опустился на 14-ю позицию, однако затем начал отыгрывать места и в определённый момент установил самый быстрый круг гонки.

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Автомобиль безопасности и столкновение Ferrari

На 19-м круге на трассу выехал автомобиль безопасности после столкновения Рафаэля Камары с Серхио Пересом. По данным издания, пилот Haas неудачно затормозил перед поворотом, из-за чего Перес не смог чисто пройти вираж. Режим автомобиля безопасности длился семь кругов, поскольку требовалось отремонтировать барьер.

В этот период Арвид Линдблад развернулся, прогревая шины, и завершил гонку. Позже Аджар выбыл из-за повреждения переднего крыла. Хэмилтон столкнулся с Шарлем Леклером, а монегаск получил за этот эпизод 10-секундный штраф.

Кими Антонелли занял четвёртое место, а Пьер Гасли финишировал пятым. Расселл потерял позиции после контакта с барьером в конце гонки.

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