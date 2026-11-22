«Реал Мадрид» в Мадриде победил «Сельту» из Виго со счётом 2:1 в матче Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева пропустили уже на шестой минуте, но после перерыва сравняли счёт и забили решающий мяч. Об этом сообщает Interia Sport.

Гол «Сельты» в начале матча

Гости открыли счёт на шестой минуте: Пабло Дуран получил передачу от Виллиота Сведберга и завершил атаку голом. В первом тайме «Реал» нанёс 12 ударов, однако лишь два из них пришлись в створ ворот Ионуца Раду.

По данным издания, вратарь мадридцев Тибо Куртуа совершил в первой половине три сейва. Несмотря на преимущество хозяев в активности, до перерыва «Сельта» сохраняла минимальное преимущество.

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Два гола после перерыва

Примерно на 50-й минуте футболисты «Реала» дважды требовали назначить пенальти, однако арбитр не назначил одиннадцатиметровый в обоих эпизодах. На 57-й минуте на поле вышел Винисиус Жуниор, после чего игра мадридской команды стала активнее.

На 66-й минуте Винисиус прорвался по левому флангу и отдал мяч Килиану Мбаппе. Француз продолжил атаку передачей на Джуда Беллингема, который мощным ударом сравнял счёт. На 79-й минуте после подачи Винисиуса Карлос Эспиего забил второй гол «Реала». Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Статистика матча

«Реал» владел мячом 64% игрового времени против 36% у «Сельты». Мадридцы нанесли 24 удара, семь из которых пришлись в створ ворот, тогда как гости пробили восемь раз, и четыре удара были точными. По количеству атак «Реал» также превзошёл соперника — 120 против 72.

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