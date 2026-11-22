Real Madryt pokonał Celtę Vigo 2:1 w Madrycie w meczu La Ligi na stadionie Santiago Bernabéu. Gospodarze stracili bramkę już w szóstej minucie, ale po przerwie wyrównali i zdobyli decydującego gola. Poinformował o tym Interia Sport.

Gol Celty na początku meczu

Goście objęli prowadzenie w szóstej minucie: Pablo Durán otrzymał podanie od Williota Swedberga i zakończył akcję golem. W pierwszej połowie Real oddał 12 strzałów, ale tylko dwa z nich były celne w kierunku bramki Ionuța Radu.

Według portalu bramkarz madrytczyków Thibaut Courtois zanotował w pierwszej połowie trzy interwencje. Mimo przewagi gospodarzy pod względem aktywności Celta utrzymała minimalne prowadzenie do przerwy.

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Dwa gole po przerwie

Około 50. minuty piłkarze Realu dwukrotnie domagali się rzutu karnego, jednak arbiter nie podyktował jedenastki w żadnym z tych przypadków. W 57. minucie na boisko wszedł Vinícius Júnior, po czym gra madryckiej drużyny stała się bardziej aktywna.

W 66. minucie Vinícius przedarł się lewą flanką i podał piłkę do Kyliana Mbappé. Francuz kontynuował akcję podaniem do Jude’a Bellinghama, który potężnym strzałem wyrównał wynik. W 79. minucie po dośrodkowaniu Viníciusa Carlos Espiego zdobył drugiego gola dla Realu. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:1.

Statystyki meczu

Real posiadał piłkę przez 64% czasu gry, wobec 36% Celty. Madrytczycy oddali 24 strzały, z czego siedem było celnych, podczas gdy goście uderzali osiem razy, a cztery strzały były celne. Real miał również przewagę nad rywalem pod względem liczby ataków — 120 do 72.

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