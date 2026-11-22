皇家马德里在马德里举行的一场西甲比赛中，于圣地亚哥·伯纳乌球场以2比1战胜维戈塞尔塔。主队在第6分钟便丢球，但在下半场扳平比分并打入制胜球。据Interia Sport报道。

塞尔塔在比赛开局进球

客队在第6分钟首开纪录：巴勃罗·杜兰接到维利奥特·斯韦德贝里传球，完成进攻并破门。上半场，皇马完成12次射门，但仅有两次射正伊奥努茨·拉杜把守的球门。

据该媒体报道，马德里队门将蒂博·库尔图瓦在上半场完成3次扑救。尽管主队在进攻活跃度上占优，塞尔塔仍将微弱领先保持到中场休息。

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下半场两粒进球

大约在第50分钟，皇马球员两次要求判罚点球，但裁判在两个场景中均未判罚点球。维尼修斯·儒尼奥尔在第57分钟登场，此后马德里队的比赛更加积极。

第66分钟，维尼修斯从左路突破并将球传给基利安·姆巴佩。这名法国球员随后将球传给裘德·贝林厄姆，后者以一记强力射门扳平比分。第79分钟，卡洛斯·埃斯皮耶戈接维尼修斯传中打进皇马第二球。比赛以主队2比1获胜结束。

比赛统计

皇马控球时间占64%，塞尔塔为36%。马德里队完成24次射门，其中7次射正；客队射门8次，其中4次射正。皇马在进攻次数上也领先对手，为120次对72次。

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