在克罗地亚波雷奇，波兰拳击手巴尔托梅伊·罗什科维奇在65公斤以下级别的U23欧洲锦标赛四分之一决赛中击败斯洛伐克选手尤拉伊·博纳。这场胜利确保这名22岁运动员至少获得赛事铜牌，Interia Sport报道。

布达佩斯之战的复仇

近一年前的11月24日，罗什科维奇曾在布达佩斯举行的欧洲青年锦标赛四分之一决赛中与博纳交手。当时，这名波兰选手以2:3和0:5的比分输掉前两回合。尽管裁判在最后一回合判定罗什科维奇占优，但他未能追回差距。

在波雷奇，这名代表华沙莱吉亚、并在波兰拳击联赛中效力于Imperium Boxing Wałbrzych的运动员选择了更谨慎的战术。他没有急于进攻，等待对手行动并进行反击。第一回合中，三名裁判以10:9判罗什科维奇获胜。

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裁判的判决

第二回合中，两名来自以色列和捷克的裁判判博纳占优，另外三名裁判则认为罗什科维奇表现更好。最后一回合前，这场比赛的结果仍不确定。

据该媒体报道，决定性时刻是最后一回合的前30秒，当时这名波兰选手的数次拳击命中对手头部。博纳继续尝试进攻，并在比赛结束后确信自己晋级半决赛，但裁判作出了不同决定。罗什科维奇以4:1赢得第三回合，并以相同比分赢下整场比赛。

罗什科维奇师从MOSM Tychy和教练雷沙德·焦帕。此前，他曾在西班牙举行的青年世界锦标赛上获得铜牌，并在索非亚欧洲锦标赛中打入四分之一决赛。

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