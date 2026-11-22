2026年11月21日，在波兰城市沃姆扎，亚当·科夫纳茨基在Fight District 4的当晚主赛中击败了阿根廷人埃塞基耶尔·马德尔纳。马德尔纳在第六回合开始前的休息期间拒绝继续比赛，因此这场比赛在第五个三分钟回合后结束。对于37岁的科夫纳茨基而言，这是他在中断两年多后首次重返拳台，Interia Sport报道。

沃姆扎之战

这场比赛原定进行12个每回合三分钟的回合。两名拳手积极开场，第一回合末段，科夫纳茨基打出了几记引人注目的重拳。

在第二个三分钟回合中，马德尔纳以反击回应；第三回合时，他试图避免公开对攻，并进入搂抱。科夫纳茨基继续向对手施压，尽管这名阿根廷人也有个别反击的机会。

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第五回合中，科夫纳茨基打出一连串拳击。根据该媒体的描述，马德尔纳明显感到疲劳，并在第六回合开始前的休息期间决定不再继续比赛。

关于未来的评论

在与马德尔纳的比赛之前，科夫纳茨基未来的职业生涯仍存疑问。获胜后，这位拳手表示，他会稍作休息，看看接下来会发生什么。他没有明确证实有关可能退役的传闻。

科夫纳茨基的上一场比赛是在2024年对阵卡茨佩尔·梅纳，他以技术性击倒告负。Interia Sport列出的他的战绩为20胜4负，其中15场以击倒获胜。

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