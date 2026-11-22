У польській Ломжі 21 листопада 2026 року Адам Ковнацький переміг аргентинця Есек'єля Мадерну в головному бою вечора Fight District 4. Мадерна відмовився продовжувати поєдинок під час перерви перед шостим раундом, тому бій завершився після п'ятої трихвилинки. Для 37-річного Ковнацького це був перший виступ у рингу після понад дворічної перерви, повідомляє Interia Sport.

Бій у Ломжі

Поєдинок був розрахований на 12 раундів по три хвилини. Обидва боксери активно розпочали зустріч, а наприкінці першого раунду Ковнацький завдав кількох помітних ударів.

У другій трихвилинці Мадерна відповідав контратаками, а в третьому раунді намагався уникати відкритого обміну ударами та входив у клінч. Ковнацький продовжував тиснути на суперника, хоча аргентинець мав можливості для окремих контратак.

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У п'ятому раунді Ковнацький провів серію ударів. За описом видання, Мадерна помітно втомився, а під час перерви перед шостим раундом вирішив не продовжувати бій.

Коментар про майбутнє

Перед боєм із Мадерною подальша кар'єра Ковнацького була під питанням. Після перемоги боксер сказав, що візьме невелику паузу й подивиться, що буде далі. Він не підтвердив однозначно чуток про можливе завершення кар'єри.

Попередній поєдинок Ковнацький провів у 2024 році проти Кацапера Мейни та програв технічним нокаутом. Interia Sport наводить його рекорд як 20 перемог і чотири поразки, зокрема 15 перемог нокаутом.

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