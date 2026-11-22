22 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kimchi — święto poświęcone tradycyjnej koreańskiej potrawie z fermentowanych warzyw. Najczęściej przygotowuje się je z kapusty pekińskiej, rzodkwi, czosnku, imbiru i ostrej czerwonej papryki. Kimchi już dawno wyszło poza granice Korei: dodaje się je do zup, ryżu, makaronu, naleśników, a nawet kanapek.

W Korei Południowej 22 listopada oficjalnie obchodzi się Dzień Kimchi od 2020 roku. Został on ustanowiony, aby zwrócić uwagę na tę narodową potrawę, jej wartości odżywcze i znaczenie kulturowe. Datę wybrano symbolicznie: listopad to jedenasty miesiąc roku, a liczba 22 nawiązuje do idei połączenia różnych składników, które razem tworzą wyjątkowy smak kimchi.

Międzynarodowy Dzień Kimchi zaczęto obchodzić już w 2017 roku. Inicjatorem była Koreańska Asocjacja Kimchi. Z czasem do obchodów dołączyły inne kraje i regiony. W szczególności 22 listopada Dzień Kimchi wprowadzono w kilku stanach USA, a także w Argentynie.

Skąd pochodzi kimchi

Kimchi ma długą historię, sięgającą wielu stuleci. Początkowo był to prosty sposób na przechowywanie warzyw na zimę. Przed pojawieniem się lodówek Koreańczycy musieli gromadzić zapasy żywności, aby przetrwać zimowe miesiące, kiedy świeżych warzyw było mało. Dlatego kapustę, rzodkiewkę i inne warzywa solono i pozostawiano do naturalnej fermentacji. Pierwsze odmiany kimchi znacznie różniły się od współczesnych. Nie były tak czerwone i ostre, ponieważ czerwona papryka pojawiła się w Korei znacznie później. Zaczęto go aktywnie wykorzystywać w przepisach mniej więcej w XVIII–XIX wieku. Natomiast kapusta pekińska stała się podstawą najsłynniejszej odmiany kimchi już na przełomie XIX i XX wieku.

Ważną częścią historii tej potrawy stała się tradycja kimjang. Tak nazywa się wspólne przygotowywanie dużych zapasów kimchi pod koniec jesieni. Wcześniej w proces ten angażowały się całe rodziny, sąsiedzi i przyjaciele. Wspólnie solili kapustę, przygotowywali przyprawy i nadziewali liście mieszanką warzyw. Gotowe kimchi rozdzielano między rodziny, aby zapasy wystarczyły na zimę. W 2013 roku UNESCO wpisało kulturę kimjang na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Organizacja doceniła nie tylko samą potrawę, ale także tradycję wspólnej pracy, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.

W jakich krajach kimchi stało się popularne

Ojczyzną kimchi jest Korea, ale dziś jest ono znane i przygotowywane w wielu krajach. W znacznym stopniu przyczyniła się do tego popularność kultury koreańskiej — muzyki K-pop, seriali, filmów i kuchni narodowej.

Korea Południowa. Kimchi stanowi nieodłączną część codziennej diety. Podaje się je do ryżu, mięsa, ryb, zup i innych potraw. Wiele rodzin posiada własne przepisy, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Stany Zjednoczone. Kimchi zyskało popularność nie tylko wśród koreańskiej diaspory, ale także wśród osób zainteresowanych kuchnią azjatycką. Dodaje się je do burgerów, hot dogów, kanapek, taco i sałatek. W kilku stanach oficjalnie obchodzi się nawet Dzień Kimchi.

Japonia. Tutaj kimchi sprzedaje się w supermarketach i podaje jako przystawkę do ryżu i mięsa. Japończycy przygotowują również własne wersje tej potrawy, dostosowane do lokalnych upodobań.

Chiny. W kraju tym popularne są różne rodzaje sfermentowanych warzyw. Koreańskie kimchi można również znaleźć w sklepach i restauracjach, zwłaszcza w regionach, gdzie mieszkają społeczności koreańskie.

Argentyna. Zainteresowanie kuchnią koreańską wzrosło tutaj dzięki lokalnej społeczności koreańskiej. Kraj ten dołączył również do międzynarodowych obchodów Dnia Kimchi.

Wielka Brytania i inne kraje europejskie. Kimchi jest coraz częściej wykorzystywane w restauracjach i kuchni domowej. Dodaje się je do makaronu, ryżu, potraw warzywnych, a nawet do europejskich kanapek.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa Korei Południowej w 2022 roku kraj ten eksportował kimchi do 87 państw. Już w 2023 roku, jak podaje Ministerstwo Kultury, potrawę tę sprzedawano w 97 krajach.

Z czego przygotowuje się kimchi

Najbardziej znanym rodzajem kimchi jest pechu kimchi, przygotowywane z kapusty pekińskiej. Warzywa najpierw się solą, a następnie smaruje się je ostrą mieszanką przypraw i pozostawia do fermentacji.

Główne składniki:

kapusta pekińska;

rzodkiewka koreańska lub zwykły daikon;

czerwona papryka kochukaru — płatki lub proszek z papryki koreańskiej;

czosnek;

imbir;

zielona cebula;

sól;

sos rybny lub sfermentowane owoce morza, na przykład solone krewetki.

W niektórych przepisach wykorzystuje się również cukier, gruszkę, jabłko, cebulę i mąkę ryżową. Owoce nadają potrawie delikatną słodycz, a baza ryżowa pomaga przyprawom lepiej przylegać do warzyw.

Istnieją również przepisy wegetariańskie bez sosu rybnego i owoców morza. W takich przepisach do przyprawienia potrawy można użyć sosu sojowego, bulionu warzywnego lub innych składników pochodzenia roślinnego.

Ciekawostki o kimchi

1. W Korei istnieją setki odmian kimchi. Przygotowuje się je nie tylko z kapusty pekińskiej, ale także z rzodkwi, ogórków, zielonej cebuli, liści gorczycy i innych warzyw. Przepisy różnią się w zależności od regionu i pory roku.

2. Kimchi nie zawsze było czerwone. W dawnych przepisach nie używano ostrej czerwonej papryki. Dodano ją znacznie później, dlatego wcześniej potrawa miała inny kolor i smak.

3. Kimchi nie zawsze musi być ostre. Na przykład białe kimchi — pekchu kimchi — przygotowuje się bez czerwonej papryki. Ma łagodniejszy smak i często zawiera owoce, rzodkiewkę oraz inne warzywa.

4. Dawniej do przygotowywania kimchi używano specjalnych glinianych naczyń. Nazywa się je ongi. W takich naczyniach warzywa fermentowały, a zimą można je było zakopać w ziemi, aby utrzymać odpowiednią temperaturę.

5. Kimchi stało się częścią światowej gastronomii. Wykorzystuje się je nie tylko jako samodzielną przystawkę, ale także jako składnik pizzy, burgerów, makaronów, zup, ryżu, a nawet kanapek z serem.

6. Podczas fermentacji smak kimchi ulega zmianie. Początkowo warzywa mają świeższy i mniej kwaśny smak. Z czasem bakterie kwasu mlekowego przekształcają cukry w kwas mlekowy, przez co potrawa staje się bardziej kwaśna i nabiera charakterystycznego aromatu.

Trzy przepisy na kimchi i dania z nim

Kimchi można jeść nie tylko jako przystawkę. Dobrze komponuje się z ryżem, mięsem, jajkami, serem, a nawet ciastem. Poniżej znajduje się klasyczny przepis na sfermentowaną kapustę oraz dwa ciekawe sposoby wykorzystania jej w daniach na ciepło.

1. Klasyczne koreańskie kimchi z kapusty pekińskiej

Czas przygotowania: około 2 godzin · Fermentacja: od 1 do 5 dni lub dłużej

Składniki:

1 duża kapusta pekińska;

1 mała rzodkiewka lub daikon;

5–6 ząbków czosnku;

kawałek imbiru o długości około 3 cm;

4–5 łyżek stołowych koreańskiej papryki kochukar;

3 łyżki stołowe sosu rybnego;

1 łyżka stołowa solonych krewetek (opcjonalnie);

1 pęczek zielonej cebuli;

1 łyżka stołowa cukru;

100 g gruboziarnistej soli do marynowania;

1 l wody.

Przygotowanie:

Pokrój kapustę wzdłuż na cztery części. Rozpuść sól w wodzie i zanurz kapustę w solance. Grubsze części liści można dodatkowo posypać solą. Pozostaw kapustę na 2–3 godziny, od czasu do czasu ją obracając. Liście powinny stać się miękkie i giętkie. Dobrze opłucz kapustę kilkakrotnie zimną wodą i pozostaw w durszlaku, aby odsączyć nadmiar płynu. Zetrzyj czosnek i imbir. Rzodkiewkę pokrój w cienkie paski, a zieloną cebulę — na kawałki o długości około 3–4 cm. Wymieszaj czosnek, imbir, pieprz kochukar, sos rybny, cukier i solone krewetki. Dodaj rzodkiewkę i zieloną cebulę. Załóż rękawiczki i równomiernie rozłóż mieszankę między liśćmi kapusty. Ciasno ułóż kapustę w czystym słoiku lub pojemniku, pozostawiając nieco wolnego miejsca u góry. Pozostaw w temperaturze pokojowej na 1–2 dni, aby rozpoczął się proces fermentacji, a następnie przenieś do lodówki. Czas trwania procesu zależy od temperatury i pożądanej kwaskowatości.

Gotowe kimchi można spożywać jako przystawkę do ryżu, mięsa, ryb lub innych potraw. Im dłużej fermentuje, tym bardziej wyrazisty i kwaśniejszy staje się jego smak.

2. Koreańskie naleśniki z kimchi

Czas przygotowania: około 25 minut · 2–3 porcje

To danie nazywa się kimchi-jeon. Są to cienkie, słone placki z kapustą, smażone na chrupiącą skórkę. Można je podawać jako przystawkę lub pełnowartościową przekąskę.

Składniki:

200 g gotowego kimchi;

100 g mąki pszennej;

2 łyżki płynu z kimchi;

100 ml zimnej wody;

1 mała cebula;

1 jajko;

2 łyżki zielonej cebuli;

½ łyżeczki cukru;

olej do smażenia.

Do sosu:

2 łyżki sosu sojowego;

1 łyżeczka octu;

1 łyżeczka oleju sezamowego;

szczypta sezamu.

Przygotowanie:

Pokrój kimchi na małe kawałki, cebulę — w cienkie półkrążki, a zieloną cebulę posiekaj. W misce wymieszaj mąkę, jajko, zimną wodę, płyn z kimchi i cukier. Dodaj warzywa i wymieszaj. Ciasto powinno być rzadkie, ale nie wodniste. Rozgrzej patelnię z olejem. Wyłóż ciasto cienką warstwą, formując duży placek. Smaż przez około 3–4 minuty, aż brzegi staną się złociste. Odwróć i smaż jeszcze przez 2–3 minuty. Aby przygotować sos, wymieszaj sos sojowy, ocet i olej sezamowy. Posyp sezamem. Pokrój naleśnik na kawałki i podawaj na gorąco z sosem.

Sekretem tego dania jest dobrze sfermentowane kimchi. Nadaje ono naleśnikom wyrazisty, kwaśno-ostry smak.

3. Smażony ryż z kimchi i jajkiem

Czas przygotowania: około 20 minut · 2 porcje

To jedna z najwygodniejszych potraw na wykorzystanie resztek kimchi. W Korei nazywa się ją kimchi pokkimpap. Ryż smaży się z kapustą, warzywami i przyprawami, a na wierzchu często kładzie się smażone jajko.

Składniki:

300 g ugotowanego ryżu;

150 g kimchi;

1 mała cebula;

2 ząbki czosnku;

2 jajka;

1 łyżka stołowa sosu sojowego;

1 łyżeczka oleju sezamowego;

1 łyżeczka pasty gochujang (opcjonalnie);

1 łyżka oleju roślinnego;

zielona cebula;

sezam do podania.

Przygotowanie:

Pokrój kimchi na małe kawałki. Drobno posiekaj cebulę, a czosnek przetrzyj przez praskę. Rozgrzej olej roślinny na patelni. Podsmaż cebulę do miękkości, dodaj czosnek i smaż jeszcze około 30 sekund. Dodaj kimchi i smaż przez 3–4 minuty, aż warzywa lekko się zrumienią. Dodaj ryż, sos sojowy i gochujang. Dokładnie wymieszaj i smaż jeszcze przez kilka minut. Na koniec dodaj olej sezamowy i zieloną cebulę. Na osobnej patelni usmaż dwa jajka. Żółtko może pozostać nieco płynne. Rozłóż ryż na talerzach, ułóż na wierzchu jajko i posyp sezamem.

W razie potrzeby do ryżu można dodać kawałki kurczaka, boczku, tofu lub grzybów. A jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywny smak, użyj nieco więcej płynu z kimchi.

Wskazówka: do przygotowania domowego kimchi używaj czystych naczyń, dobrze umytych warzyw i przestrzegaj warunków fermentacji. Po zakończeniu początkowej fermentacji przechowuj je w lodówce. Aby przygotować wersję wegetariańską, zastąp sos rybny i solone krewetki alternatywą roślinną.

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