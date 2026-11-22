22 ноября отмечается Международный день кимчи — праздник в честь традиционного корейского блюда из ферментированных овощей. Чаще всего его готовят из пекинской капусты, редьки, чеснока, имбиря и острого красного перца. Кимчи давно вышло за пределы Кореи: его добавляют в супы, рис, лапшу, блины и даже сэндвичи.

В Южной Корее 22 ноября официально отмечают День кимчи с 2020 года. Его учредили, чтобы привлечь внимание к национальному блюду, его питательным свойствам и культурному значению. Дата была выбрана символически: ноябрь — одиннадцатый месяц года, а число 22 напоминает об идее сочетания различных ингредиентов, которые вместе создают особый вкус кимчи.

Международный день кимчи начали отмечать ещё в 2017 году. Инициатором выступила Корейская ассоциация кимчи. Впоследствии к празднованию присоединились другие страны и регионы. В частности, 22 ноября День кимчи был введён в нескольких штатах США, а также в Аргентине.

Откуда происходит кимчи

Кимчи имеет древнюю историю, насчитывающую многие века. Изначально это был простой способ хранения овощей на зиму. До появления холодильников корейцам приходилось делать запасы еды, чтобы пережить холодные месяцы, когда свежих овощей было мало. Поэтому капусту, редьку и другие овощи солили и оставляли для естественного брожения. Первые варианты кимчи существенно отличались от современных. Они не были такими красными и острыми, ведь красный перец попал в Корею значительно позже. Его начали активно использовать в рецептах примерно в XVIII–XIX веках. А пекинская капуста стала основой самой известной разновидности кимчи уже на рубеже XIX и XX веков.

Важной частью истории блюда стала традиция кимджан. Так называют совместное приготовление больших запасов кимчи в конце осени. Раньше к этому процессу присоединялись целые семьи, соседи и друзья. Они вместе солили капусту, готовили специи и начиняли листья овощной смесью. Готовое кимчи распределяли между семьями, чтобы запасов хватило на зиму. В 2013 году ЮНЕСКО внесла культуру кимджан в список нематериального культурного наследия человечества. Организация отметила не только само блюдо, но и традицию совместного труда, обмена опытом и взаимопомощи.

В каких странах кимчи стало популярным

Родиной кимчи является Корея, но сегодня его знают и готовят во многих странах. В значительной степени этому способствовала популярность корейской культуры — музыки K-pop, сериалов, фильмов и национальной кухни.

Южная Корея. Кимчи — неотъемлемая часть повседневного рациона. Его подают к рису, мясу, рыбе, супам и другим блюдам. Во многих семьях есть собственные рецепты, которые передаются из поколения в поколение.

США. Кимчи стало популярным не только среди корейской диаспоры, но и среди людей, интересующихся азиатской кухней. Его добавляют в бургеры, хот-доги, сэндвичи, тако и салаты. В нескольких штатах даже официально отмечают День кимчи.

Япония. Здесь кимчи продают в супермаркетах и подают в качестве закуски к рису и мясу. Японцы также готовят собственные варианты этого блюда, адаптированные к местным вкусам.

Китай. В стране распространены различные виды ферментированных овощей. Корейское кимчи также можно найти в магазинах и ресторанах, особенно в регионах с корейскими общинами.

Аргентина. Интерес к корейской кухне здесь вырос благодаря местной корейской общине. Страна также присоединилась к международному празднованию Дня кимчи.

Великобритания и другие европейские страны. Кимчи всё чаще используют в ресторанах и домашней кухне. Его добавляют в лапшу, рис, овощные блюда и даже в европейские бутерброды.

По данным Министерства сельского хозяйства Южной Кореи, в 2022 году страна экспортировала кимчи в 87 государств. А уже в 2023 году, по сообщению Министерства культуры, это блюдо продавалось в 97 странах.

Из чего готовят кимчи

Самый известный вид кимчи — печу кимчи, который готовят из пекинской капусты. Овощи сначала солят, а затем смазывают острой смесью специй и оставляют ферментироваться.

Основные ингредиенты:

пекинская капуста;

корейская редька или обычный дайкон;

красный перец кочукару — хлопья или порошок из корейского перца;

чеснок;

имбирь;

зеленый лук;

соль;

рыбный соус или ферментированные морепродукты, например, соленые креветки.

В некоторых рецептах также используют сахар, грушу, яблоко, лук и рисовую муку. Фрукты придают блюду легкую сладость, а рисовая основа помогает специям лучше прилипать к овощам.

Существуют и вегетарианские рецепты без рыбного соуса и морепродуктов. В них для вкуса могут использовать соевый соус, овощной бульон или другие растительные ингредиенты.

Интересные факты о кимчи

1. В Корее существуют сотни разновидностей кимчи. Его готовят не только из пекинской капусты, но и из редьки, огурцов, зеленого лука, листьев горчицы и других овощей. Рецепты различаются в зависимости от региона и времени года.

2. Кимчи не всегда было красным. В старинных рецептах не использовали острый красный перец. Его добавили значительно позже, поэтому раньше блюдо имело другой цвет и вкус.

3. Кимчи может быть не острым. Например, белое кимчи — пэкчу кимчи — готовят без красного перца. Оно имеет более мягкий вкус и часто содержит фрукты, редьку и другие овощи.

4. Для кимчи раньше использовали специальные глиняные сосуды. Их называют онги. В таких сосудах овощи ферментировались, а зимой их могли закапывать в землю, чтобы поддерживать нужную температуру.

5. Кимчи стало частью мировой гастрономии. Его используют не только как самостоятельную закуску, но и как ингредиент для пиццы, бургеров, пасты, супов, риса и даже сырных сэндвичей.

6. В процессе ферментации вкус кимчи меняется. Сначала овощи имеют более свежий и менее кислый вкус. Со временем молочнокислые бактерии превращают сахара в молочную кислоту, поэтому блюдо становится более кислым и приобретает характерный аромат.

Три рецепта кимчи и блюд с ним

Кимчи можно не только есть в качестве закуски. Оно хорошо сочетается с рисом, мясом, яйцами, сыром и даже тестом. Ниже — классический рецепт ферментированной капусты и два интересных способа использовать её в горячих блюдах.

1. Классическое корейское кимчи из пекинской капусты

Время приготовления: около 2 часов · Ферментация: от 1 до 5 дней и более

Ингредиенты:

1 большая пекинская капуста;

1 небольшая редька или дайкон;

5–6 зубчиков чеснока;

кусочек имбиря примерно 3 см;

4–5 ст. л. корейского перца кочукару;

3 ст. л. рыбного соуса;

1 ст. л. соленых креветок (по желанию);

1 пучок зеленого лука;

1 ст. л. сахара;

100 г крупной соли для засолки;

1 л воды.

Приготовление:

Разрежьте капусту вдоль на четыре части. Растворите соль в воде и погрузите капусту в рассол. Можно дополнительно посыпать солью толстые части листьев. Оставьте капусту на 2–3 часа, периодически переворачивая. Листья должны стать мягкими и гибкими. Хорошо промойте капусту холодной водой несколько раз и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Натрите чеснок и имбирь. Редьку нарежьте тонкой соломкой, зеленый лук — кусочками длиной примерно 3–4 см. Смешайте чеснок, имбирь, перец кочукару, рыбный соус, сахар и соленые креветки. Добавьте редьку и зеленый лук. Наденьте перчатки и равномерно распределите смесь между листьями капусты. Плотно уложите капусту в чистую банку или контейнер, оставив немного свободного места сверху. Оставьте для начала ферментации при комнатной температуре на 1–2 дня, а затем переставьте в холодильник. Продолжительность зависит от температуры и желаемой кислинки.

Готовое кимчи можно есть как закуску к рису, мясу, рыбе или другим блюдам. Чем дольше оно ферментируется, тем ярче и кислее становится вкус.

2. Корейские блинчики с кимчи

Время приготовления: около 25 минут · 2–3 порции

Это блюдо называется кимчиджон. Это тонкие соленые блинчики с капустой, которые обжаривают до хрустящей корочки. Их можно подавать как закуску или полноценный перекус.

Ингредиенты:

200 г готового кимчи;

100 г пшеничной муки;

2 ст. л. жидкости из-под кимчи;

100 мл холодной воды;

1 небольшая луковица;

1 яйцо;

2 ст. л. зеленого лука;

½ ч. л. сахара;

масло для жарки.

Для соуса:

2 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. уксуса;

1 ч. л. кунжутного масла;

щепотка кунжута.

Приготовление:

Нарежьте кимчи небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами, а зеленый лук измельчите. В миске смешайте муку, яйцо, холодную воду, жидкость из-под кимчи и сахар. Добавьте овощи и перемешайте. Тесто должно быть жидким, но не водянистым. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тесто тонким слоем, формируя большой блин. Жарьте примерно 3–4 минуты, пока края не станут золотистыми. Переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Для соуса смешайте соевый соус, уксус и кунжутное масло. Посыпьте кунжутом. Нарежьте блин на кусочки и подавайте горячим с соусом.

Секрет этого блюда — хорошо ферментированное кимчи. Оно придает блинчикам ярко выраженный кисло-острый вкус.

3. Жареный рис с кимчи и яйцом

Время приготовления: около 20 минут · 2 порции

Это одно из самых удобных блюд для использования остатков кимчи. В Корее его называют кимчи поккимпап. Рис обжаривают с капустой, овощами и специями, а сверху часто кладут жареное яйцо.

Ингредиенты:

300 г готового риса;

150 г кимчи;

1 небольшая луковица;

2 зубчика чеснока;

2 яйца;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. кунжутного масла;

1 ч. л. пасты кочуджан (по желанию);

1 ст. л. растительного масла;

зеленый лук;

кунжут для подачи.

Приготовление:

Нарежьте кимчи небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и готовьте ещё примерно 30 секунд. Добавьте кимчи и жарьте 3–4 минуты, чтобы овощи слегка подрумянились. Добавьте рис, соевый соус и кочуджан. Тщательно перемешайте и готовьте ещё несколько минут. В конце добавьте кунжутное масло и зеленый лук. На отдельной сковороде приготовьте два яйца. Желток можно оставить немного жидким. Разложите рис по тарелкам, сверху выложите яйцо и посыпьте кунжутом.

По желанию в рис можно добавить кусочки курицы, бекона, тофу или грибы. А если хочется более насыщенного вкуса, используйте чуть больше жидкости из-под кимчи.

Совет: для приготовления домашнего кимчи используйте чистую посуду, хорошо вымытые овощи и соблюдайте условия ферментации. После начального брожения храните его в холодильнике. Для вегетарианской версии замените рыбный соус и соленые креветки на растительную альтернативу.

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