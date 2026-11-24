В немецком округе Грайц, расположенном в федеральной земле Тюрингия, 54 украинца лишились части или всех социальных выплат из-за незадекларированных доходов и имущества в Украине. 16 человек полностью лишили пособий, ещё 38 будут получать меньшие выплаты. О результатах проверки стало известно 24 ноября 2026 года.

Проверку проводил центр занятости Jobcenter округа Грайц. Он выяснял, указывают ли украинцы, получающие государственную помощь в Германии, все свои доходы и имущество, в частности те, что остались в Украине. Всего в округе базовую социальную помощь получают 656 украинцев. Нарушения выявили в 54 случаях — это около 8,2% от общего числа получателей.

В то же время пока нет данных об аналогичных проверках в других районах Германии. Поэтому эти результаты касаются именно округа Грайц и не отражают ситуацию среди всех украинцев, получающих помощь в стране.

Какие доходы не указали при оформлении помощи

По данным Jobcenter, 38 человек не сообщили немецким органам о поступлениях на их банковские счета в Украине. Речь идет о пенсиях, деньгах от аренды недвижимости и доходах от сдачи в аренду земельных участков. Из-за этого размер пособия для этих людей пересмотрели и сократили. Еще 16 украинцам выплаты прекратили полностью.

При этом не установлено, все ли эти люди намеренно скрывали свои доходы. В FOCUS Online отмечают, что часть получателей могла не предоставить информацию из-за незнания правил или языкового барьера. Поэтому сам факт сокращения или прекращения выплат не означает, что каждого из этих людей признали виновным в мошенничестве.

Как проверка через «Дию» помогла выявить доходы

Выяснить, какие доходы и имущество имеют украинцы на родине, немецкому Jobcenter помогли документы из украинского государственного сервиса «Дия». Через приложение граждане могут получить электронные справки о доходах, пенсионных выплатах и других социальных поступлениях. Эти документы позволяют проверить финансовую информацию, которую человек указал при оформлении пособия в Германии.

В то же время немецкие центры занятости не имеют прямого технического доступа к «Дии». Украинцы предоставляют электронные документы самостоятельно — в рамках обязанности сообщать органам о своих доходах и имущественном положении. Проверки в округе Грайц продолжаются уже несколько месяцев. Они касаются не только тех, кто давно получает пособие, но и новых заявителей. Местные власти планируют продолжать эту работу.

Какое имущество необходимо декларировать в Германии

При оформлении социальной помощи в Германии учитываются не только зарплата или другие доходы внутри страны. Заявители должны сообщать также о деньгах и имуществе, которые имеют за рубежом, в частности в Украине. К таким сведениям относятся:

деньги на банковских счетах и депозитах;

недвижимость и земельные участки;

автомобили и ценные вещи;

акции, ценные бумаги и инвестиции в биржевые фонды;

накопительное страхование жизни;

наличные деньги и другие активы, имеющие денежную стоимость.

Важно, что наличие имущества само по себе не всегда означает утрату права на пособие. В Германии действуют правила в отношении имущества, которое не учитывается при определении права на выплаты. Они одинаковы для украинцев и граждан Германии. По данным FOCUS Online, с 1 июля 2026 года размер такого защищенного имущества зависит от возраста человека. Он составляет от 5 тысяч евро для получателей в возрасте до 30 лет до 20 тысяч евро для людей в возрасте от 51 года.

Таким образом, при проверке важно учитывать не только факт наличия счета или недвижимости, но и то, влияют ли соответствующие доходы и активы на право человека на получение пособия. Если заявитель скрывает важные сведения, это может привести к сокращению или прекращению выплат. При определенных обстоятельствах за ложную информацию может грозить и уголовная ответственность.

Сколько денег сэкономит округ Грайц

Местная администрация уже подсчитала, сколько средств останется в бюджете после пересмотра выплат. Прекращение выплаты помощи 16 украинцам позволит сэкономить 151 440 евро в год. Сокращение выплат ещё 38 людям даст дополнительную экономию от 7,5 до 8 тысяч евро ежемесячно.

Если учесть оба показателя, общая годовая экономия может составить примерно от 241 тысячи до 247 тысяч евро. Глава округа Грайц Улли Шефер заявил, что местные власти должны ответственно использовать бюджетные средства и не допускать выплат на основании ложной или неполной информации. В то же время он подчеркнул, что люди, которые действительно нуждаются в государственной поддержке, должны её получать. По его словам, помощь должна поступать тем, кто соответствует установленным для этого условиям.

Что случилось с украинцами, которым полностью прекратили выплаты

По информации FOCUS Online, ни один из 16 украинцев, которым полностью прекратили выплаты, не подал возражения против решения Jobcenter. Все они уже покинули округ Грайц. Куда именно уехали эти люди, неизвестно. Также нет информации о том, обращались ли они за социальной помощью в других районах Германии.

В целом, по данным Федерального агентства по занятости Германии, около 626 тысяч украинцев получают в стране базовую социальную помощь. С 1 июля 2026 года она официально называется Grundsicherungsgeld. Ранее эту выплату называли Bürgergeld. Проверки в округе Грайц продолжаются. Местные власти планируют и в дальнейшем проверять доходы и имущество украинских заявителей, в частности с помощью документов из приложения «Дії». Об этом сообщает немецкое издание FOCUS Online со ссылкой на данные местных властей.

В Германии министр обороны Борис Писториус после встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине объявил о производстве в стране украинских разведывательных дронов Babka для Украины. Для создания производственных мощностей немецкая сторона выделит около 34 млн евро, сообщает Tagesschau.

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