9 ноября около 140 самолетов вблизи побережья Великобритании потеряли сигнал GPS. Среди затронутых рейсов были самолеты British Airways, Ryanair и EasyJet.

По данным СМИ, источник помех был обнаружен примерно в 190 милях от британского побережья, где в тот момент находился российский военный корабль в Северном море.

Среди пострадавших — рейсы Ryanair из Эдинбурга в Рим, EasyJet из Манчестера в Египет и British Airways из Лондона в Стокгольм. Последний, по сообщениям, оставался без GPS около 20 минут.

Подавление GPS происходит из-за мощных радиосигналов, которые мешают спутниковой системе определять местоположение и время. Пилоты обычно могут переключиться на альтернативные навигационные системы, однако такие помехи представляют все большую угрозу для авиации.

В то же время причастность России официально не подтверждена. Бывший британский офицер военно-морской разведки Джеймс Дроксфорд предположил, что за атакой может стоять российский корабль.

Источник: The Sun

Над Нидерландами, Бельгией, восточной Англией и северо-западной Германией вечером 9 ноября 2026 года были зафиксированы помехи спутниковой навигации.

Финская авиакомпания Finnair скорректировала программу подготовки пилотов из-за регулярных помех в работе GPS в Балтийском регионе. Компания также изменила часть операционных процессов, чтобы учесть такие условия во время полётов.

Российская Федерация существенно расширила технические возможности для вмешательства в работу системы GPS-навигации с территории Калининградской области.

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