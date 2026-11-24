Финляндия присоединится к Фонду поддержки энергетики Украины (UESF) и внесет финансовый вклад в размере 7,5 млн евро. Средства будут направлены на поддержку украинского энергетического сектора.

«Украина вновь готовится к зиме, в то время как Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру страны. UESF оперативно реагирует на насущные потребности Украины, а закупка оборудования и материалов через этот Фонд также создает возможности для финских компаний принять участие в ремонте, восстановлении и модернизации энергетического сектора Украины», — отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

В министерстве отметили, что UESF обеспечивает финансирование ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, поддержания производства и распределения энергии, а также модернизации энергосистемы Украины. Фонд позволяет оперативно закупать оборудование и материалы, определенные Министерством энергетики Украины как приоритетные для удовлетворения неотложных потребностей энергетического сектора.

Цель заключается в обеспечении бесперебойного функционирования критически важных для общества систем, а также в обеспечении гражданам доступа к электроэнергии, отоплению, воде и другим жизненно необходимым услугам.

Из общей суммы взноса Финляндии 2,5 млн евро будет направлено на закупки у финских компаний.

Фонд поддержки энергетики Украины (UESF), созданный в 2022 году, уже аккумулировал более 2 млрд евро взносов и является одним из важнейших каналов международной поддержки энергетического сектора Украины.

Вклад Финляндии является дополнением к сотрудничеству этой страны с Украиной и её поддержке нашего государства.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Финляндии, предоставленном Укринформу представительством страны при Евросоюзе.

Напомним, что Хорватия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины 1,5 млн евро.

Ранее правительство Словении в ходе заседания официально приняло решение о предоставлении финансовой помощи Украине.

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