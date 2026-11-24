Finlandia przystąpi do Funduszu Wsparcia Energetycznego Ukrainy (UESF) i przekaże wkład finansowy w wysokości 7,5 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego.

„Ukraina ponownie przygotowuje się do zimy, podczas gdy Rosja kontynuuje ataki na infrastrukturę energetyczną tego kraju. UESF szybko reaguje na pilne potrzeby Ukrainy, a zakup sprzętu i materiałów za pośrednictwem tego Funduszu stwarza również fińskim firmom możliwości zaangażowania się w naprawę, odbudowę i modernizację ukraińskiego sektora energetycznego” – zaznaczył minister handlu zagranicznego i rozwoju Finlandii Ville Tavio.

W ministerstwie zaznaczono, że UESF zapewnia finansowanie naprawy infrastruktury energetycznej uszkodzonej w wyniku rosyjskich ataków, utrzymania produkcji i dystrybucji energii, a także modernizacji systemu energetycznego Ukrainy. Fundusz umożliwia szybkie zakupy sprzętu i materiałów, które Ministerstwo Energii Ukrainy uznało za priorytetowe dla zaspokojenia pilnych potrzeb sektora energetycznego.

Celem jest zagwarantowanie nieprzerwanego funkcjonowania systemów o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa, a także zapewnienie obywatelom dostępu do energii elektrycznej, ogrzewania, wody i innych usług niezbędnych do życia.

Z całkowitej kwoty wkładu Finlandii 2,5 mln euro zostanie przeznaczone na zakupy od fińskich przedsiębiorstw.

Fundusz Wsparcia Energetyki Ukrainy (UESF), utworzony w 2022 roku, zgromadził już ponad 2 mld euro wpłat i stanowi jeden z najważniejszych kanałów międzynarodowego wsparcia dla sektora energetycznego Ukrainy.

Wkład Finlandii stanowi uzupełnienie współpracy tego kraju z Ukrainą oraz jego wsparcia dla naszego państwa.

Informacja ta zawarta jest w komunikacie prasowym fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazanym agencji Ukrinform przez przedstawicielstwo tego kraju przy Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Chorwacja wpłaciła do Funduszu Wsparcia Energetyki Ukrainy 1,5 mln euro.

Wcześniej rząd Słowenii podczas posiedzenia oficjalnie podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Ukrainie.

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