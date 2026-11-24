W Iranie wykonano wyrok 74 batów wobec piosenkarki Parastu Ahmadi, która wystąpiła bez hidżabu w teledysku opublikowanym w grudniu 2024 roku. Jak podaje Channel NewsAsia, o wykonaniu kary poinformował adwokat piosenkarki Mostafa Nili, cytowany przez irańską agencję ISNA.

Wyrok wobec Ahmadi i jej zespołu

Według Niliego w poniedziałek wykonano wyrok 74 batów, orzeczony wobec Ahmadi i czterech członków ekipy produkcyjnej jej nagrania koncertowego. Informację tę opublikowała również reformistyczna gazeta Shargh.

29-letnia Ahmadi została w czerwcu skazana wraz z czterema muzykami i czterema członkami swojego zespołu. Stanęli oni przed sądem pod zarzutami naruszenia moralności publicznej oraz współudziału w tworzeniu, przekazywaniu, rozpowszechnianiu i publikowaniu nieprzyzwoitych treści. Doniesienia nie precyzują, co stało się z pozostałymi czterema skazanymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wideo z koncertu

Wideo z występem Ahmadi uzyskało miliony wyświetleń na YouTube. Piosenkarka wykonywała smutne utwory przed pustą widownią na słabo oświetlonej scenie na terenie tradycyjnego karawanseraju, gdzie jedyną dekoracją był duży perski dywan.

Muzycy byli ubrani na czarno, a Ahmadi miała na sobie długą suknię na ramiączkach i ciemnoczerwoną szminkę. Źródło zaznacza, że kobietom w Iranie nie wolno śpiewać publicznie, a ponadto muszą one przestrzegać wymogów dotyczących skromnego ubioru i noszenia chusty na głowie.

Reakcja obrońców praw człowieka

Na początku października Amnesty International sprzeciwiła się utrzymaniu wyroku w apelacji i wezwała irańskie władze do rezygnacji z wykonywania kar chłosty. Channel NewsAsia zauważa również, że coraz więcej Iranek pojawia się bez hidżabu po protestach, które rozpoczęły się w związku ze śmiercią Mahsy Amini we wrześniu 2022 roku, po tym jak została zatrzymana za domniemane naruszenie zasad ubioru.

Czytaj nas na