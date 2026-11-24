伊朗对歌手帕拉斯图·艾哈迈迪执行了74鞭刑判决。她曾在一段于2024年12月发布的音乐视频中未戴头巾演出。正如Channel NewsAsia报道，伊朗通讯社ISNA援引该歌手的律师莫斯塔法·尼利的话称，刑罚已被执行。

针对艾哈迈迪及其团队的判决

尼利表示，周一执行了对艾哈迈迪及其演唱会视频制作团队四名成员判处的74鞭刑。改革派报纸Shargh也发布了这一信息。

29岁的艾哈迈迪于6月与四名音乐家及其团队的四名成员一同被定罪。他们因违反公共道德，以及共谋制作、传送、传播和发布淫秽内容而出庭受审。报道未说明其余四名被定罪者的情况。

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演唱会视频

艾哈迈迪演出的视频在YouTube上获得数百万次观看。这名歌手在一座传统商队旅馆范围内昏暗的舞台上，面对空无一人的观众席演唱悲伤的歌曲，现场唯一的装饰是一张巨大的波斯地毯。

音乐家们身穿黑色服装，艾哈迈迪则穿着一件长款细肩带连衣裙，并涂着深红色口红。消息来源指出，伊朗女性被禁止公开演唱，同时还必须遵守朴素着装和佩戴头巾的要求。

人权捍卫者的反应

10月初，国际特赦组织反对在上诉中维持该判决，并呼吁伊朗当局放弃执行鞭刑。Channel NewsAsia还指出，在玛莎·阿米尼于2022年9月因涉嫌违反着装规定被拘留后死亡所引发的抗议活动之后，越来越多伊朗女性不戴头巾出现。

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