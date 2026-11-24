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Фінляндія приєднається до Фонду підтримки енергетики України (UESF) та зробить фінансовий внесок у розмірі 7,5 млн євро. Кошти спрямують на підтримку українського енергетичного сектору.

«Україна знову готується до зими, тоді як Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру країни. UESF оперативно реагує на нагальні потреби України, а закупівля обладнання та матеріалів через цей Фонд також створює можливості для фінських компаній долучитися до ремонту, відновлення та модернізації енергетичного сектору України», — зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

В міністерстві зазначили, що UESF забезпечує фінансування ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, підтримання виробництва та розподілу енергії, а також модернізації енергосистеми України. Фонд дозволяє швидко закуповувати обладнання та матеріали, визначені Міністерством енергетики України як пріоритетні для задоволення нагальних потреб енергетичного сектору.

Мета полягає в гарантуванні безперебійного функціонування критично важливих для суспільства систем, а також забезпечити громадянам доступ до електроенергії, опалення, води та інших життєво необхідних послуг.

Із загальної суми внеску Фінляндії 2,5 млн євро буде спрямовано на закупівлі у фінських компаній.

Фонд підтримки енергетики України (UESF), створений у 2022 році, вже акумулював понад 2 млрд євро внесків і є одним із найважливіших каналів міжнародної підтримки енергетичного сектору України.

Внесок Фінляндії є доповненням до співпраці цієї країни з Україною та її підтримки нашої держави.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ Фінляндії, наданому Укрінформу представництвом країни при Євросоюзі.

Нагадаємо, що Хорватія внесла до Фонду підтримки енергетики України 1,5 млн євро.

Раніше уряд Словенії під час засідання офіційно ухвалив рішення про надання фінансової допомоги Україні.

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