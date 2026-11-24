Dwudziestu członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wezwało prezydenta Donalda Trumpa do wycofania zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w Miami.

Powodem tego apelu była wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz doniesienia o rosyjskiej pomocy dla Iranu, a inicjatorami listu byli republikanin Don Bacon oraz demokraci Pat Ryan i Gil Cisneros.

W liście ustawodawcy zaznaczyli, że obecnie nie jest czas na współpracę gospodarczą ani dyskusje z Moskwą – z wyjątkiem rozmów na temat zakończenia wojny, a sam Bacon napisał w serwisie społecznościowym X, że Putin nie jest mile widziany w Ameryce.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że oczekuje udziału wszystkich przywódców G20 w szczycie zaplanowanym na 14–15 grudnia w Miami na Florydzie. Podczas spotkania przedstawiciele czołowych gospodarek świata mają omówić międzynarodowe wyzwania gospodarcze i związane z bezpieczeństwem.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że prezydent USA Donald Trump ponownie zaprosił go na szczyt „Wielkiej Dwudziestki” (G20). Jednocześnie szef Kremla nie zdecydował jeszcze, czy pojedzie do Stanów Zjednoczonych.

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