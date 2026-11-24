W ostatnich dniach prezydent Uzbekistanu Szavkat Mirziyoyev wraz z pierwszą damą Ziroatxon Mirziyoyevą przybył z wizytą do Jordanii. Powitała ich tam para królewska – król Abdullah II i królowa Rania.

Obie pary pozowały do wspólnych zdjęć podczas uroczystej kolacji. Na oficjalne wydarzenia królowa Rania wybrała kilka eleganckich stylizacji.

Podczas pierwszego spotkania na lotnisku pojawiła się w dopasowanym czarnym płaszczu z rozcięciem sięgającym do uda, pod którym miała spódnicę w kwiaty od Emilia Wickstead.

Stylizację dopełniały czerwone okulary przeciwsłoneczne marki Bottega Veneta, bordowa torebka Maison Nodie oraz brązowe szpilki marki Aquazzura.

Następnie przedstawiciele Jordanii zorganizowali oficjalne przyjęcie dla rodziny Mirziyoyevów. Na wieczorne wyjście królowa wybrała czekoladową suknię maxi od Reemy Dahbour.

Drapowana górna część sukni była ozdobiona błyszczącym wzorem, a dół miał rozkloszowany krój. Wśród dodatków Rania miała metalowe szpilki Manolo Blahnik oraz kolczyki Tiigan.

Informację tę podano z odniesieniem do konta królowej na Instagramie.

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