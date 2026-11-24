23 листопада перша леді США Меланія Трамп відвідала урочисту церемонію доставки офіційної різдвяної ялинки до Білого дому. Цією подією у президентській резиденції традиційно розпочали святковий сезон.

Цьогоріч 5,5-метрове дерево привезли із сімейної ферми Silent Night Evergreens у штаті Вісконсин. Вона перемогла у всеамериканському конкурсі, а ялинку за традицією встановлять у Блакитній кімнаті Білого дому.

Для заходу Меланія обрала яскравий елегантний образ: темно-червоне вовняне пальто Gabriela Hearst у клітинку та бордові туфлі на підборах від Dolce & Gabbana.

Нагадаємо, що Меланія Трамп висловила надію на нове перемир'я між Україною та Росією до Різдва.

Меланія Трамп звернулася до Зеленського та Путіна через листи.

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