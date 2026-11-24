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Петер Мадяр 24 листопада відвідає Закарпаття, де планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Поїздка може стати першим за 11 років візитом угорського прем’єра до України.

«Сьогодні я вирушаю на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади. Разом із міністеркою Анітою Орбан ми відвідаємо кілька угорських установ», – написав Мадяр.

Він наголосив, що це буде перший візит угорського прем’єр-міністра до України з 2015 року. Таким чином, зустріч на Закарпатті стане важливою подією у двосторонніх відносинах після тривалого періоду напруженості між Києвом і Будапештом.

Мадяр раніше заявляв, що хоче особисто передати угорській громаді на Закарпатті слова підтримки від Угорщини. Під час виступу в парламенті 23 листопада він також висловив співчуття українцям і закарпатським угорцям через російську агресію.

За словами прем’єра, у цій війні Росія є агресором, а Україна та український народ – жертвами. Він також заявив, що Угорщина підтримує закарпатських угорців і українців, навіть якщо така позиція не подобається Москві.

Водночас Мадяр наголосив, що Будапешт порушуватиме перед Києвом питання прав угорської національної меншини, зокрема роботи угорських шкіл, використання рідної мови та освіти угорською мовою.

Раніше Мадяр запропонував Закарпаття як місце зустрічі із Зеленським.

Мадяр розкритикував ідею пов’язати бюджет ЄС із допомогою Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно звинуватив свого попередника Віктора Орбана у завуальованих закликах до збройного повстання та насильницької зміни конституційного ладу.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Брюсселі, Бельгія, домовився з президентом України Володимиром Зеленським створити нову основу для політичних та економічних відносин між країнами. Це була їхня перша зустріч, що відбулася на полях саміту лідерів ЄС 17 жовтня.

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