彼得·马贾尔将于11月24日访问喀尔巴阡地区，计划在那里会见乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基。此次访问可能是11年来匈牙利总理首次访问乌克兰。

“今天我将前往喀尔巴阡地区，在那里与乌克兰总统举行会谈，并会见匈牙利社区的领导人。我将与安妮塔·奥尔班部长一同访问几家匈牙利机构，”马亚尔写道。

他强调，这将是自2015年以来匈牙利总理首次访问乌克兰。因此，在喀尔巴阡地区的此次会晤，将成为基辅与布达佩斯之间经历长期紧张关系后，双边关系中的重要事件。

马亚尔此前曾表示，希望亲自向喀尔巴阡地区的匈牙利族社区转达匈牙利的声援。11月23日在议会发言时，他还就俄罗斯的侵略行为向乌克兰人和喀尔巴阡地区的匈牙利族人表示了慰问。

据总理称，在这场战争中，俄罗斯是侵略者，而乌克兰和乌克兰人民则是受害者。他还表示，即使莫斯科不喜欢这一立场，匈牙利仍将支持喀尔巴阡地区的匈牙利族人和乌克兰人。

与此同时，马亚尔强调，布达佩斯将向基辅方面提出关于匈牙利少数民族权利的问题，特别是匈牙利学校的运营、母语的使用以及匈牙利语教育等问题。

此前，马亚尔曾提议将喀尔巴阡地区作为与泽连斯基会晤的地点。

马亚尔批评了将欧盟预算与对乌克兰的援助挂钩的提议。

匈牙利总理彼得·马贾尔公开指责其前任维克托·奥尔班暗中呼吁发动武装起义并以暴力手段改变宪政秩序。

匈牙利总理彼得·马亚尔表示，他在比利时布鲁塞尔与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基达成一致，将为两国之间的政治和经济关系建立新的基础。 这是两人首次会晤，于10月17日在欧盟领导人峰会期间举行。

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