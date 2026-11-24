美国总统唐纳德·特朗普将于11月25日（星期三）会见北约秘书长马克·吕特。会谈将在佛罗里达州举行。

据美国政府消息，此次会晤将于当天下午晚些时候在佛罗里达州棕榈滩举行。

此次会晤是在特朗普上周在亚洲与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京及中国国家主席习近平会晤之后安排的。 在峰会上，美国总统称普京和习近平为自己的“朋友”。他与俄罗斯领导人的会晤不仅招致了华盛顿欧洲盟友的批评，也遭到了美国民主党人的抨击。

吕特曾多次试图缓和北约内部的紧张局势，并维持对特朗普的支持。他特别指出，主要核大国领导人之间的会晤是完全正常的现象。

特朗普与吕特特的会晤，正值欧洲各国在美方支持下，力图加入旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判之际。

来源：路透社

“如果普京发动进攻，他将身处鹿特丹，而欧洲各国则忙于商讨各自该做什么——”吕特表示。

北约秘书长马克·吕特保证，北约准备捍卫波兰每一厘米的领土。此前一天，波兰方面通报了该国领空再次遭到侵犯，吕特随后发表了上述声明。

需要指出的是，北约计划在波兰公布针对俄罗斯的防御战略——Interia。

据北约秘书长马克·吕特称，近几个月来，俄军每月因阵亡和重伤而损失的士兵超过4万人。 他援引美国在越南战争中的伤亡数据作为对比：在那场持续14年的战争中，约有5.6万名美军官兵阵亡。

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