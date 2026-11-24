Президент США Дональд Трамп 25 ноября, в среду, примет генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговоры пройдут в штате Флорида.

По информации администрации США, встреча состоится во второй половине дня в Палм-Бич, штат Флорида.

Она запланирована после того, как на прошлой неделе Трамп встретился в Азии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Во время саммита президент США назвал Путина и Си своими «друзьями». Его встреча с российским лидером вызвала критику как среди европейских союзников Вашингтона, так и со стороны американских демократов.

Рютте неоднократно пытался снизить напряженность внутри НАТО и сохранить поддержку Трампа. Он, в частности, заявлял, что встречи между лидерами ведущих ядерных держав являются вполне нормальным явлением.

Встреча Трампа и Рютте состоится на фоне стремления европейских стран присоединиться при поддержке США к переговорам о прекращении войны России против Украины.

Источник: Reuters

Если Путин нападет, он окажется в Роттердаме, пока европейцы будут договариваться, кто что будет делать, — Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс готов защищать каждый сантиметр территории Польши. Его заявление прозвучало после того, как польская сторона накануне сообщила об очередном нарушении воздушного пространства страны.

Напомним, что НАТО планирует представить в Польше оборонную стратегию против России — Interia.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, российская армия в последние месяцы ежемесячно теряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Для сравнения он привёл потери США во Вьетнаме: за 14 лет войны там погибли около 56 тысяч американских военнослужащих.

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