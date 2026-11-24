Во вторник, 24 ноября, ранним утром несколько российских военных самолетов ненадолго вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи над Восточным морем. После подъёма южнокорейских истребителей российские самолёты покинули эту зону.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), российские самолеты приблизились к острову Уллин и вошли в зону идентификации противовоздушной обороны (KADIZ), что вынудило военных объявить тревогу.

Южнокорейские военно-воздушные силы подняли в воздух истребители. Российские самолеты покинули зону, не нарушив воздушное пространство страны, сообщили в JCS.

Инцидент произошел вскоре после того, как власти провинции Северный Кёнсан направили жителям острова Уллин рекомендацию эвакуироваться. В сообщении самолеты ошибочно идентифицировали как предположительно северокорейские, однако примерно через пять минут предупреждение отменили.

Об этом сообщает Yonhap.

Напомним, что Южная Корея подняла истребители из-за российских самолетов у Уллиндо — Korea Herald.

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