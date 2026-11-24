Rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły strefę obrony powietrznej Korei Południowej
We wtorek, 24 listopada, wczesnym rankiem kilka rosyjskich samolotów wojskowych na krótko wkroczyło do strefy identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej nad Morzem Wschodnim. Po wzbiciu się w powietrze południowokoreańskich myśliwców rosyjskie samoloty opuściły tę strefę.
Według danych Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Korei Południowej (JCS), rosyjskie samoloty zbliżyły się do wyspy Ulleung i wkroczyły do strefy identyfikacji obrony powietrznej (KADIZ), co zmusiło wojsko do ogłoszenia alarmu.
Południowokoreańskie siły powietrzne wysłały w powietrze myśliwce. Rosyjskie samoloty opuściły strefę, nie naruszając przestrzeni powietrznej kraju – poinformowano w JCS.
Incydent miał miejsce wkrótce po tym, jak władze prowincji Północnego Gyeongsang wysłały mieszkańcom wyspy Ulleung zalecenie ewakuacji. W komunikacie samoloty zostały błędnie zidentyfikowane jako prawdopodobnie północnokoreańskie, jednak po około pięciu minutach ostrzeżenie zostało odwołane.
Informację tę podaje agencja Yonhap.
Przypomnijmy, że Korea Południowa wysłała myśliwce w związku z pojawieniem się rosyjskich samolotów w pobliżu Ulleungdo — Korea Herald.
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