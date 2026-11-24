We wtorek, 24 listopada, wczesnym rankiem kilka rosyjskich samolotów wojskowych na krótko wkroczyło do strefy identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej nad Morzem Wschodnim. Po wzbiciu się w powietrze południowokoreańskich myśliwców rosyjskie samoloty opuściły tę strefę.

Według danych Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Korei Południowej (JCS), rosyjskie samoloty zbliżyły się do wyspy Ulleung i wkroczyły do strefy identyfikacji obrony powietrznej (KADIZ), co zmusiło wojsko do ogłoszenia alarmu.

Południowokoreańskie siły powietrzne wysłały w powietrze myśliwce. Rosyjskie samoloty opuściły strefę, nie naruszając przestrzeni powietrznej kraju – poinformowano w JCS.

Incydent miał miejsce wkrótce po tym, jak władze prowincji Północnego Gyeongsang wysłały mieszkańcom wyspy Ulleung zalecenie ewakuacji. W komunikacie samoloty zostały błędnie zidentyfikowane jako prawdopodobnie północnokoreańskie, jednak po około pięciu minutach ostrzeżenie zostało odwołane.

Informację tę podaje agencja Yonhap.

Przypomnijmy, że Korea Południowa wysłała myśliwce w związku z pojawieniem się rosyjskich samolotów w pobliżu Ulleungdo — Korea Herald.

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