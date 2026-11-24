Podczas rozmów dotyczących wojny na Ukrainie rosyjski przywódca zaproponował specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Jaredowi Kushnerowi szereg wspólnych projektów biznesowych, w tym wydobycie ropy naftowej w pobliżu Sachalinu oraz dostawy oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych. Propozycje te rozpatrywano w kontekście ewentualnego złagodzenia sankcji wobec Rosji.

We wrześniu Kushner oraz inny specjalny wysłannik prezydenta USA, Steve Witkoff, spotkali się z Putinem na Kremlu. Według danych Financial Times wśród umów zaproponowanych przez Rosję znalazło się wspólne amerykańsko-rosyjskie wydobycie ropy naftowej w pobliżu wyspy Sachalin.

„The New York Times” pisał, że Putin zaproponował również sprzedaż objętej sankcjami rosyjskiej spółki energetycznej konsorcjum. W jego skład miały wejść firma brata prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, katarska firma – partner Kushnera w Albanii oraz duży darczyńca Trumpa. Sam Kushner zaprzecza, jakoby omawiano tę kwestię.

Ponadto Rosjanie zaproponowali dostawy oleju napędowego do USA w przededniu wyborów uzupełniających. Z kolei, według informacji gazety, Putin chciał, aby Trump zawiesił część sankcji.

„Próbuje skusić Jareda i innych umowami biznesowymi” – uważa była doradczyni Białego Domu ds. Rosji, Fiona Hill.

Podczas jednego ze spotkań Putin pokazał Kushnerowi dokument z archiwum państwowego dotyczący udziału jego dziadka w ruchu partyzanckim w czasie Holokaustu. Kushner odebrał to jako subtelną aluzję, że Rosja była sojusznikiem Ameryki w walce z nazistami.

Źródło: New York Magazine

Wcześniej Stany Zjednoczone przedłużyły wyłączenie z sankcji rosyjskiego projektu energetycznego „Sachalin-2”.

Wcześniej Chiny zgodziły się importować z Rosji dodatkowe 2 mld metrów sześciennych gazu rocznie trasą dalekowschodnią z wyspy Sachalin na Oceanie Spokojnym — dostawy mają rozpocząć się w 2027 roku, a następnie wzrosnąć do 12 mld metrów sześciennych rocznie.

Czytaj nas na