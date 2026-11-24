В ходе переговоров по поводу войны в Украине российский лидер предложил специальному посланнику президента США Джареду Кушнеру ряд совместных бизнес-проектов, в частности добычу нефти у Сахалина и поставки дизельного топлива в США. Эти предложения рассматривались в контексте возможного смягчения санкций против РФ.

В сентябре Кушнер и ещё один специальный посланник президента США Стив Виткофф встретились с Путиным в Кремле. По данным Financial Times, среди предложенных Россией соглашений была совместная американо-российская добыча нефти у острова Сахалина.

The New York Times писала, что Путин также предложил продать подпадающую под санкции российскую энергетическую компанию консорциуму. В него должны были войти фирма брата президента ОАЭ, катарская компания — партнер Кушнера в Албании — и крупный донор Трампа. Сам Кушнер отрицает, что этот вопрос обсуждался.

Кроме того, россияне предложили поставлять в США дизельное топливо накануне промежуточных выборов. Взамен, по данным издания, Путин хотел, чтобы Трамп приостановил часть санкций.

«Он пытается соблазнить Джареда и других бизнес-сделками», — считает бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Хилл.

Во время одной из встреч Путин показал Кушнеру дело из государственного архива об участии его деда в партизанском движении во время Холокоста. Кушнер воспринял это как тонкий намек на то, что Россия была союзницей Америки против нацистов.

Источник: New York Magazine

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