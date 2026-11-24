在关于乌克兰战争的谈判中，俄罗斯领导人向美国总统特使贾里德·库什纳提出了一系列联合商业项目，包括在萨哈林附近开采石油以及向美国供应柴油。 这些提议是在可能放宽对俄制裁的大背景下提出的。

9月，库什纳和另一位美国总统特使史蒂夫·维特科夫在克里姆林宫会见了普京。据《金融时报》报道，俄罗斯提出的协议中包括美俄在萨哈林岛附近联合开采石油。

《纽约时报》报道称，普京还提议将一家受制裁的俄罗斯能源公司出售给一个财团。 该财团原计划包括阿联酋总统兄弟的公司、库什纳在阿尔巴尼亚的卡塔尔合作伙伴，以及特朗普的一位主要捐助者。库什纳本人否认曾讨论过此事。

此外，俄方还提议在中期选举前夕向美国供应柴油。据该报报道，作为交换，普京希望特朗普暂停部分制裁。

“他正试图通过商业交易来诱惑贾里德和其他人，”前白宫俄罗斯事务顾问菲奥娜·希尔认为。

在一次会晤中，普京向库什纳展示了一份来自国家档案馆的文件，内容涉及库什纳的祖父在大屠杀期间参与游击运动的事迹。库什纳将此视为一种微妙的暗示，即俄罗斯曾是美国对抗纳粹的盟友。

来源：《纽约杂志》

此前，美国已延长了对俄罗斯“萨哈林-2”能源项目的制裁豁免。

此前，中国同意通过远东路线，每年从位于太平洋的萨哈林岛向中国进口额外20亿立方米的俄罗斯天然气 ——供气预计将于2027年开始，并逐步增至每年120亿立方米。

关注我们在