W Polsce mieszkańcy 18 powiatów i miast województwa lubelskiego otrzymali SMS-owe ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, uderzała w cele w Ukrainie z użyciem środków napadu powietrznego, informuje RMF24.

Jakie obszary otrzymały ostrzeżenie

Wiadomość trafiła do użytkowników sieci komórkowych w powiatach: włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim i lubartowskim. Otrzymali ją również mieszkańcy miast Chełm, Zamość i Biała Podlaska.

W komunikacie alarmowym wezwano ludzi do znalezienia bezpiecznego miejsca, stosowania się do poleceń służb i oczekiwania na kolejne komunikaty w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza.

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Polska uruchomiła siły obrony powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP poinformowało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami w cele w Ukrainie za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych uruchomiono niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Dowództwo zaznaczyło, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, przede wszystkim na obszarach przylegających do stref zagrożenia.

Dowództwo dodało, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają gotowe do reakcji. Polski Alert RCB jest systemem powiadamiania ludności SMS o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych.

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