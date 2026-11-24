由于俄罗斯对乌克兰发动空袭，波兰卢布林省18个县和城市的居民收到了政府安全中心发出的短信警报。俄罗斯联邦——侵略国——使用空中攻击手段打击乌克兰境内目标，RMF24报道。

哪些地区收到了警报

短信发送给弗沃达瓦县、文奇纳县、希维德尼克县、海乌姆县、克拉斯内斯塔夫县、赫鲁别舒夫县、扎莫希奇县、托马舒夫县、比乌戈拉伊县、武库夫县、比亚瓦县、雷基县、拉津县、帕尔切夫县和卢巴尔图夫县的移动网络用户。海乌姆、扎莫希奇和比亚瓦-波德拉斯卡三座城市的居民也收到了该信息。

紧急信息呼吁民众因存在空袭威胁而前往安全地点，遵从相关部门指示，并等待进一步通知。

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波兰部署防空力量

波兰武装力量各军种作战司令部表示，由于俄罗斯对乌克兰境内目标实施打击，已通过空中作战中心调动防空系统所需的兵力和装备。司令部指出，这些行动具有预防性质，旨在保护波兰领空，尤其是毗邻威胁区域的地带。

司令部补充说，其正在监测当前局势，下属兵力和装备仍保持应对准备状态。波兰的Alert RCB是一个通过短信向公众通报威胁和紧急情况的系统。

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