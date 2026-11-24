У Польщі жителі 18 повітів і міст Люблінського воєводства отримали SMS-попередження урядового Центру безпеки через російську повітряну атаку на Україну. Російська Федерація — держава-агресор — завдавала ударів по цілях в Україні із застосуванням засобів повітряного нападу, повідомляє RMF24.

Які райони отримали попередження

Повідомлення надійшло користувачам мобільних мереж у Влодавському, Ленчинському, Свідницькому, Хелмському, Красноставському, Грубешівському, Замойському, Томашівському, Білгорайському, Луківському, Більському, Рицькому, Радзинському, Парчевському та Любартівському повітах. Також його отримали жителі міст Хелм, Замостя та Біла-Підляська.

В екстреному повідомленні людей закликали знайти безпечне місце, виконувати вказівки служб і чекати на подальші повідомлення через загрозу атаки з повітря.

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Польща задіяла сили ППО

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що через російські удари по цілях в Україні через Центр повітряних операцій було задіяно необхідні сили та засоби системи протиповітряної оборони. У командуванні зазначили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, передусім у районах, прилеглих до зон загрози.

Командування додало, що стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до реагування. Польський Alert RCB є системою SMS-сповіщень населення про загрози та надзвичайні ситуації.

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