В Польше жители 18 повятов и городов Люблинского воеводства получили SMS-предупреждения Правительственного центра безопасности из-за российской воздушной атаки на Украину. Российская Федерация — государство-агрессор — наносила удары по целям в Украине с применением средств воздушного нападения, сообщает RMF24.

Какие районы получили предупреждение

Сообщение поступило пользователям мобильных сетей во Влодавском, Ленчинском, Свидницком, Хелмском, Красноставском, Грубешувском, Замойском, Томашувском, Билгорайском, Луковском, Бяльском, Рыковском, Радзыньском, Парчевском и Любартувском повятах. Его также получили жители городов Хелм, Замосць и Бяла-Подляска.

В экстренном сообщении людей призвали найти безопасное место, выполнять указания служб и ждать дальнейших сообщений из-за угрозы атаки с воздуха.

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Польша задействовала силы ПВО

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за российских ударов по целям в Украине через Центр воздушных операций были задействованы необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны. В командовании отметили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, прежде всего в районах, прилегающих к зонам угрозы.

Командование добавило, что следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются готовыми к реагированию. Польский Alert RCB является системой SMS-оповещения населения об угрозах и чрезвычайных ситуациях.

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