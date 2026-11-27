匈牙利总理彼得·马贾尔将11月26日欧盟领导人就长期预算及对乌克兰的财政支持举行的会议称为“完全徒劳”。

他表示，由于各成员国立场存在重大分歧，未能就妥协方案达成一致。

马贾尔表示，早在会议召开前，他就曾向欧洲理事会主席安东尼奥·科斯托警告过达成协议的可能性微乎其微。在审阅了关于七年期预算的最新提案后，他给科斯托发去信息称，此次会议可能毫无意义。

在凌晨00:30左右试图总结谈判结果时，包括意大利、丹麦和匈牙利在内的一系列国家反对科斯塔提出的结论措辞。它们表示，不同意他对各成员国立场的评估。

与会各方商定于12月16日在布鲁塞尔继续讨论。谈判的主要议题是2028–2034年欧盟预算，但各方未能就预算编制及其相关的对乌克兰援助问题达成共识。

来源：Suspilne。

斯洛伐克将不参与欧盟为乌克兰推出的450亿欧元新贷款计划。 总理罗伯特·菲佐表示，尽管面临德国方面的压力，布拉迪斯拉发仍不会改变其立场。与此同时，该国承诺将继续向乌克兰提供人道主义援助，但拒绝参与对其的军事资助。

德国提议欧盟放弃对乌克兰新贷款需一致批准的要求。 欧盟委员会提议在2028至2034年的欧盟预算中为基辅拨款1000亿欧元，该预算总额可能达到2万亿欧元。

加拿大正在讨论是否加入欧盟为支持乌克兰提供的900亿欧元贷款计划。

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