Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę bezzałogowy statek powietrzny naruszył przestrzeń powietrzną Polski. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zgodziło się na jego zestrzelenie, informuje RMF24.

Decyzja o niezestrzeliwaniu obiektu

Ostatecznie zrezygnowano ze zestrzelenia drona. Według dowództwa obiekt zawrócił na wschód. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono również możliwe skutki zniszczenia aparatu oraz potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

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Alarm lotniczy na Lubelszczyźnie

Wcześniej przez niemal godzinę na znacznej części województwa lubelskiego obowiązywał sygnał zagrożenia atakiem z powietrza. W wielu miastach uruchomiono syreny, a mieszkańców proszono o znalezienie bezpiecznego miejsca.

Kilka minut przed północą ostrzeżenie odwołano. W komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących drona ani miejsca naruszenia przestrzeni powietrznej.

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