Во время российской атаки на Украину беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Польши. Польское Оперативное командование видов вооружённых сил согласовало его уничтожение, сообщает RMF24.

Решение не сбивать объект

В итоге от уничтожения беспилотника отказались. По данным командования, объект развернулся на восток. При принятии решения также учитывались возможные последствия уничтожения аппарата и потенциальная угроза для гражданского населения.

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Воздушная тревога в Люблинском воеводстве

Ранее почти час на значительной части Люблинского воеводства действовал сигнал угрозы воздушного нападения. Во многих городах включили сирены, а жителей просили найти безопасное место.

За несколько минут до полуночи предупреждение отменили. Других подробностей о беспилотнике или месте нарушения воздушного пространства в сообщении не приводится.

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