Під час російської атаки на Україну безпілотний літальний апарат порушив повітряний простір Польщі. Польське Оперативне командування видів збройних сил погодило його збиття, повідомляє RMF24.

Рішення не збивати об’єкт

Зрештою від збиття безпілотника відмовилися. За даними командування, об’єкт розвернувся на схід. Під час ухвалення рішення також врахували можливі наслідки знищення апарата та потенційну загрозу для цивільного населення.

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Повітряна тривога на Люблінщині

Раніше у значній частині Люблінського воєводства майже годину діяв сигнал про загрозу повітряного нападу. У багатьох містах увімкнули сирени, а жителів просили знайти безпечне місце.

За кілька хвилин до опівночі попередження скасували. Інших подробиць про безпілотник або місце порушення повітряного простору в повідомленні не наведено.

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