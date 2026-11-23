W nieuznanym Naddniestrzu poinformowano o upadku i wybuchu drona
Wieczorem 23 listopada na terytorium nieuznanego Naddniestrza, wchodzącego w skład Mołdawii, prawdopodobnie spadł i eksplodował dron.
Według naocznych świadków do zdarzenia doszło w pobliżu Dniestrówska, po czym w pobliżu lokalnej stacji benzynowej wybuchł pożar. Jak podaje lokalna agencja informacyjna, dron eksplodował około godziny 18:45 między miastem Dniestrówsk a wsią Nezavertajłówka.
Naoczni świadkowie opowiadali o pożarze w pobliżu stacji benzynowej. Zgodnie z informacjami z lokalnych czatów teren wokół miejsca zdarzenia został otoczony, a dostęp do niego ograniczony.
Konstytucyjne organy władzy Mołdawii nie potwierdziły jeszcze oficjalnie tej informacji.
Informację tę podaje serwis NewsMaker.
Mołdawia odnotowała przelot drona po nocnym ataku Rosji na Ukrainę.
W Mołdawii częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną z powodu nieznanego drona.