Wieczorem 23 listopada na terytorium nieuznanego Naddniestrza, wchodzącego w skład Mołdawii, prawdopodobnie spadł i eksplodował dron.

Według naocznych świadków do zdarzenia doszło w pobliżu Dniestrówska, po czym w pobliżu lokalnej stacji benzynowej wybuchł pożar. Jak podaje lokalna agencja informacyjna, dron eksplodował około godziny 18:45 między miastem Dniestrówsk a wsią Nezavertajłówka.

Naoczni świadkowie opowiadali o pożarze w pobliżu stacji benzynowej. Zgodnie z informacjami z lokalnych czatów teren wokół miejsca zdarzenia został otoczony, a dostęp do niego ograniczony.

Konstytucyjne organy władzy Mołdawii nie potwierdziły jeszcze oficjalnie tej informacji.

Informację tę podaje serwis NewsMaker.

Mołdawia odnotowała przelot drona po nocnym ataku Rosji na Ukrainę.

W Mołdawii częściowo zamknięto przestrzeń powietrzną z powodu nieznanego drona.

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