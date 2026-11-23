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Увечері 23 листопада на території невизнаного Придністров’я, що входить до складу Молдови, ймовірно, впав і вибухнув безпілотник.

За словами очевидців, інцидент стався неподалік від Дністровська, після чого поруч із місцевою автозаправкою спалахнула пожежа. За інформацією місцевого інформагентства, дрон вибухнув близько 18:45 між містом Дністровськ і селом Незавертайлівка.

Очевидці розповіли про загоряння біля автозаправної станції. За повідомленнями з місцевих чатів, територію навколо місця інциденту оточили, а доступ туди обмежили.

Конституційні органи влади Молдови поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.

Про це пише NewsMaker.

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