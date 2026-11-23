Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy wezwało tymczasowego pełnomocnika ds. Federacji Rosyjskiej w celu złożenia protestu w związku z eskalacją rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę, naruszeniami przestrzeni powietrznej państw UE i NATO oraz innymi wrogimi działaniami Moskwy.

W oświadczeniu łotewskiego ministerstwa spraw zagranicznych potępiono ataki na Ukrainę, w szczególności ostrzał Kijowa 19 listopada 2026 r., który spowodował śmierć i rany wśród ludności cywilnej, zniszczył infrastrukturę cywilną oraz uszkodził budynki ambasad państw Unii Europejskiej i innych państw, a także podkreślono wielokrotne ataki w ostatnich miesiącach na zagraniczne misje dyplomatyczne, w tym na Konsulat Honorowy Łotwy w Słowiańsku, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego dotyczącego nienaruszalności placówek dyplomatycznych.

Osobno Łotwa potępiła naruszenie przestrzeni powietrznej Polski w dniu 20 listopada 2026 r., o czym świadczą znalezione na terytorium Polski fragmenty rosyjskich pocisków skrzydłowych typu X-101. Ponadto, powołując się na dane duńskiej Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu opublikowane 20 listopada 2026 r., strona łotewska wyraziła poważne zaniepokojenie próbą zamachu na obywatela Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, którą rosyjskie służby specjalne zorganizowały w Danii we wrześniu 2026 roku.

Informację tę przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy.

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