21 listopada minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting został zmuszony do przerwania przemówienia z powodu rosyjskiego ataku na Kijów. Podczas wystąpienia w ambasadzie brytyjskiej właśnie mówił o znaczeniu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, gdy rozległ się wybuch rosyjskiego drona. Streeting urwał w połowie zdania.

Minister obrony, który wygłaszał przemówienie w ambasadzie Wielkiej Brytanii, powiedział: „Bez wątpienia obrona przeciwlotnicza pozostaje głównym problemem i źródłem znacznej presji...”, po czym rozległ się głośny wybuch.

Po chwili pan Streeting kontynuował: „W samą porę… właśnie taki moment, jaki chciałoby się zobaczyć na antenie”.

Rosyjski dron uderzył w dziedziniec budynku mieszkalnego i kompleksu restauracyjnego przy ulicy Architekta Gorodeckiego. Miejsce to znajduje się w pobliżu Rady Ministrów Ukrainy i innych budynków rządowych, a także około 10 minut spacerem od ambasady.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że dron został przechwycony, a na nagraniu, jak się wydaje, widać, jak siły obrony powietrznej zestrzeliły ten aparat.

Informuje o tym The Telegraph.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting odwiedził miejsca rosyjskich ataków w Kijowie. W pobliżu stacji metra „Łukjanowska” pokazano mu skutki uderzeń i opowiedziano, jak ukraińscy ratownicy pracują po ostrzałach.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting stwierdził, że zakłócenia w działaniu systemów satelitarnych Starlink i Starshield na Ukrainie wymagają jasnego wyjaśnienia.

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