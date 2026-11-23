Wybuch rosyjskiego drona przerwał wystąpienie brytyjskiego ministra obrony w Kijowie — The Telegraph
21 listopada minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting został zmuszony do przerwania przemówienia z powodu rosyjskiego ataku na Kijów. Podczas wystąpienia w ambasadzie brytyjskiej właśnie mówił o znaczeniu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, gdy rozległ się wybuch rosyjskiego drona. Streeting urwał w połowie zdania.
Minister obrony, który wygłaszał przemówienie w ambasadzie Wielkiej Brytanii, powiedział: „Bez wątpienia obrona przeciwlotnicza pozostaje głównym problemem i źródłem znacznej presji...”, po czym rozległ się głośny wybuch.
Po chwili pan Streeting kontynuował: „W samą porę… właśnie taki moment, jaki chciałoby się zobaczyć na antenie”.
Rosyjski dron uderzył w dziedziniec budynku mieszkalnego i kompleksu restauracyjnego przy ulicy Architekta Gorodeckiego. Miejsce to znajduje się w pobliżu Rady Ministrów Ukrainy i innych budynków rządowych, a także około 10 minut spacerem od ambasady.
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że dron został przechwycony, a na nagraniu, jak się wydaje, widać, jak siły obrony powietrznej zestrzeliły ten aparat.
Informuje o tym The Telegraph.
Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting odwiedził miejsca rosyjskich ataków w Kijowie. W pobliżu stacji metra „Łukjanowska” pokazano mu skutki uderzeń i opowiedziano, jak ukraińscy ratownicy pracują po ostrzałach.
Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting stwierdził, że zakłócenia w działaniu systemów satelitarnych Starlink i Starshield na Ukrainie wymagają jasnego wyjaśnienia.