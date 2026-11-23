11月21日，英国国防大臣韦斯·斯特里廷因俄罗斯对基辅的袭击而被迫中断演讲。他在英国大使馆发表演讲时，正谈及乌克兰防空体系的重要性，此时一枚俄罗斯无人机爆炸。 斯特里廷的话戛然而止。

这位正在英国大使馆发表演讲的国防大臣说道：“毫无疑问，防空仍是主要问题，也是造成巨大压力的根源……”，话音未落，一声巨响便响了起来。

短暂停顿后，斯特里廷先生继续说道：“真是恰到好处……这正是我希望在直播中看到的画面。”

这架俄罗斯无人机击中了位于建筑师戈罗德茨基街的一栋住宅楼院内及一家餐厅综合体。该地点紧邻乌克兰内阁及其他政府大楼，距离大使馆约10分钟步行路程。

基辅市长维塔利·克利奇科表示，该无人机已被拦截，从视频来看，似乎可以看到防空部队击落该飞行器的画面。

《每日电讯报》报道了这一消息。

英国国防大臣韦斯·斯特里廷视察了基辅遭俄军袭击的地点。在“卢卡尼夫斯卡”地铁站附近，工作人员向他展示了袭击造成的破坏，并介绍了乌克兰救援人员在炮击后开展救援工作的情况。

英国国防大臣韦斯·斯特里廷表示，Starlink和Starshield卫星系统在乌克兰的运行中断需要一个明确的解释。

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