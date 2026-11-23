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23 листопада Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.

Як вказав очільник британського оборонного відомства, такі перебої в роботі систем Starlink і Starshield серйозно підривають довіру.

"Щодо Starlink і Starshield – нам справді необхідно досконало розібратися в тому, що сталося, а також як і чому виникли перебої в наданні послуг. Можу сказати, що це питання обговорювали міністри оборони по всій Європі. Це серйозно підірвало впевненість і довіру", – зазначив британський міністр.

Стрітінг наполягає, що союзники мають отримати чітке пояснення щодо перебоїв зі звʼязком, чому і як вони сталися.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, його цитує “Укрінформ”.

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