Обмеження Starshield зупинило роботу 2 тисяч дронів-перехоплювачів Барс — Зеленський

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Тимчасове обмеження роботи Starshield призвело до зупинки 2 тисяч українських дронів-перехоплювачів «Барс». За словами президента Володимира Зеленського, ці безпілотники профінансувала європейська країна, а під час випробувань один із них знищив російський «Шахед».

«Ми знайшли європейську країну. Вони заплатили за 2000 одиниць. Я знав, що ми маємо 2000. Я сказав: «Давайте перевіримо. Можливо, він зможе знищувати цілі». Вони перевірили, і він знищив «шахед». Ми були дуже раді. А потім Старшилд перестав працювати», — сказав Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що не знає, хто саме ухвалив рішення про вимкнення системи, яка технічно вмикається та вимикається компанією SpaceX.

Зеленський також пояснив, що Україна використовує Starshield проти російських військових на своїй території, а не на території РФ. Крім того, систему застосовують переважно для логістики, зокрема забезпечення військових їжею та водою, а також для протидії «Шахедам» і реактивним дронам.

За словами президента, нині Україна знищує близько 90% російських «шахедів», тоді як на початку атак цей показник становив 50–75%, іноді досягав 78%. Зеленський також заявив, що під час відключення Starlink/Starshield гинули цивільні, хоча наголосив, що це відбувалося з різних причин.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Конгресмени США закликали Пентагон дати Україні гарантії на доступ до Starlink і Starshield.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

Американська влада протягом багатьох років зверталася до компанії SpaceX із проханнями обмежувати або розширювати роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах, зокрема в Україні, Ірані, Ємені та Лівані.

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