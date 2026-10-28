Ограничения Starshield приостановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков «Барс» — Зеленский

Временное ограничение работы Starshield привело к остановке 2 тысяч украинских дронов-перехватчиков «Барс». По словам президента Владимира Зеленского, эти беспилотники профинансировала одна из европейских стран, а во время испытаний один из них уничтожил российский «Шахед».

«Мы нашли европейскую страну. Они оплатили 2000 единиц. Я знал, что у нас есть 2000. Я сказал: «Давайте проверим. Возможно, он сможет уничтожать цели». Они проверили, и он уничтожил «Шахед». Мы были очень рады. А потом «Старшилд» перестал работать», — сказал Зеленский на встрече с журналистами во вторник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что не знает, кто именно принял решение об отключении системы, которая технически включается и отключается компанией SpaceX.

Зеленский также пояснил, что Украина использует Starshield против российских военных на своей территории, а не на территории РФ. Кроме того, систему применяют преимущественно для логистики, в частности для обеспечения военных едой и водой, а также для противодействия «Шахедам» и реактивным дронам.

По словам президента, в настоящее время Украина уничтожает около 90% российских «шахидов», тогда как в начале атак этот показатель составлял 50–75%, иногда достигал 78%. Зеленский также заявил, что во время отключения Starlink/Starshield гибли мирные жители, хотя подчеркнул, что это происходило по разным причинам.

Источник: «Интерфакс-Украина»

Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в различных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.

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