Tymczasowe ograniczenie działania systemu Starshield spowodowało unieruchomienie 2 tysięcy ukraińskich dronów przechwytujących typu „Bars”. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego drony te zostały sfinansowane przez jedno z europejskich państw, a podczas testów jeden z nich zniszczył rosyjski „Shahed”.

„Znaleźliśmy europejskie państwo. Zapłacili za 2 000 sztuk. Wiedziałem, że mamy 2 000. Powiedziałem: »Sprawdźmy to. Być może będzie w stanie niszczyć cele«. Sprawdzili to, a on zniszczył »Shaheda«. Byliśmy bardzo zadowoleni. A potem system „Starshield” przestał działać” – powiedział Zełenski podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami, jak przekazuje korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

Zaznaczył, że nie wie, kto dokładnie podjął decyzję o wyłączeniu systemu, który technicznie jest włączany i wyłączany przez firmę SpaceX.

Zełenski wyjaśnił również, że Ukraina wykorzystuje Starshield przeciwko rosyjskim siłom zbrojnym na swoim terytorium, a nie na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ponadto system ten stosuje się głównie do celów logistycznych, w szczególności do zaopatrzenia wojska w żywność i wodę, a także do zwalczania „szahidów” i dronów odrzutowych.

Według prezydenta Ukraina niszczy obecnie około 90% rosyjskich „szahidów”, podczas gdy na początku ataków wskaźnik ten wynosił 50–75%, a czasami sięgał nawet 78%. Zelenski oświadczył również, że podczas wyłączenia systemów Starlink/Starshield ginęli cywile, choć podkreślił, że miało to miejsce z różnych przyczyn.

Źródło: „Interfax-Ukraina”

Kongresmeni ze Stanów Zjednoczonych wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonego dla ukraińskich sił zbrojnych.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink podczas wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące zależności od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania systemów Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie działania sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.

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