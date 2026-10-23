Зеленський заявив, що швидкість роботи Starlink в Україні досі обмежена

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

Про це глава держави заявив під час онлайн-зустрічі з Hudson Institute.

За словами Зеленського, Україна досі очікує на перехоплювачі, постачання яких уже було погоджене. Він висловив сподівання, що ракети вже перебувають у дорозі.

«Для нас це справді серйозна проблема, адже російські атаки відбуваються практично щодня і є масованими», — наголосив президент.

Джерело: Суспільне.

Раніше WSJ повідомив, що Трамп дзвонив до Маска з вимогою скасувати обмеження Starlink для України.

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink.

Сам Маск стверджував, що він також ні при чому - мовляв, Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем, рішення щодо обмежень у використанні системи ухвалюють американські військові та президент США.

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