Зеленский заявил, что скорость работы Starlink в Украине по-прежнему ограничена

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-встречи с Hudson Institute.

По словам Зеленского, Украина до сих пор ожидает перехватчики, поставка которых уже была согласована. Он выразил надежду, что ракеты уже находятся в пути.

«Для нас это действительно серьезная проблема, ведь российские атаки происходят практически ежедневно и носят массированный характер», — подчеркнул президент.

Источник: «Суспильне».

Ранее WSJ сообщил, что Трамп звонил Маску с требованием отменить ограничения Starlink для Украины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Сам Маск утверждал, что он также не имеет к этому никакого отношения — мол, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем, решения об ограничениях в использовании системы принимают американские военные и президент США.

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