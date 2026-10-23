Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania systemów Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

Głowa państwa poinformowała o tym podczas spotkania online z Hudson Institute.

Według Zełenskiego Ukraina wciąż oczekuje na pociski przechwytujące, których dostawa została już uzgodniona. Wyraził nadzieję, że pociski są już w drodze.

„Dla nas to naprawdę poważny problem, ponieważ rosyjskie ataki mają miejsce praktycznie codziennie i są masowe” – podkreślił prezydent.

Źródło: Suspilne.

Wcześniej WSJ poinformował, że Trump zadzwonił do Muska z żądaniem zniesienia ograniczeń dotyczących Starlink dla Ukrainy.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink.

Sam Musk twierdził, że on również nie ma z tym nic wspólnego – rzekomo Starshield należy do rządu USA i znajduje się pod jego kontrolą, a decyzje dotyczące ograniczeń w korzystaniu z systemu podejmują amerykańskie siły zbrojne oraz prezydent USA.

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